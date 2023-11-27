Столб рухнул на автобус в Барнауле

Конструкция задела автобус, пострадавших нет. На остановке людей не было.
Как сильно пострадал автобус - не уточняется.
Ранее сообщалось, что нерабочим днем из-за стихии объявлен понедельник в Крыму.
Фонарный столб из бетона рухнул на остановке пл. Спартака и приземлился на автобус. Об этом рассказали в городской ГИБДД.
Конструкция задела автобус, пострадавших нет. На остановке людей не было.
Как сильно пострадал автобус - не уточняется.
Ранее сообщалось, что нерабочим днем из-за стихии объявлен понедельник в Крыму.
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