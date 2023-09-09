В Барнауле на одном из проспектов произошло столкновение маршруток

По словам очевидцев, "одна маршрутка въехала в другую маршрутку"
О пострадавших не сообщают.
Подробности ДТП неизвестны.
Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 2-ой Северо-Западной.
На проспекте Строителей произошло ДТП, сообщает "В Курсе 22"
По словам очевидцев, "одна маршрутка въехала в другую маршрутку"
О пострадавших не сообщают.
Подробности ДТП неизвестны.
Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 2-ой Северо-Западной.
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