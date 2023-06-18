В Барнауле на ходу выпало окно трамвайного вагона

В Барнауле произошло ЧП. Во время движения окно вагона трамвая выпало на проезжую часть, стекло разбилось.
Никто не пострадал.
Известно, что износ трамваев в Барнауле - 97%.
Ранее мотоциклист погиб в страшном ДТП с легковушкой в Барнауле.
Окно в трамвае №7 выпало на ходу, рассказали пассажиры в группе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле произошло ЧП. Во время движения окно вагона трамвая выпало на проезжую часть, стекло разбилось.
Никто не пострадал.
Известно, что износ трамваев в Барнауле - 97%.
Ранее мотоциклист погиб в страшном ДТП с легковушкой в Барнауле.
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