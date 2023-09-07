В Барнауле на девушку напала собака

Девушка слушала музыку в наушниках, а на встречу ей бежали три большие собаки.
Две дворняги пробежали мимо, но одна из них подбежала сбоку и укусила ее за бедро, после убежала.
" У меня соответственно шок, укус ноги и порванные штаны,в такой ситуации первый раз. У меня вопрос почему не предпринимают меры? Ну отловите вы их и отправьте в приюты или куда-нибудь на охрану, но что бы они были на цепи, сколько можно уже калечить людей", - поделилась пострадавшая.
Ранее стая бродячих собак бросилась на мальчика в российском городе.