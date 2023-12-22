В Барнауле мужчина жестоко расправился с новым знакомым

Как сообщает "Катунь 24", в середине сентября обвиняемый познакомился с жителем пос. Южный, он предложил ему пройти к нему домой распить спиртное.

В ходе распития, между недавними знакомыми завязался конфликт, барнаулец нанес своему гостю острием стеклянной бутылки и ножом не менее 22 ударов в область головы и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Преступник попытался замести следы: убрался в помещении и очистил орудие убийства. После барнаулец сообщил в полицию и своему близкому родственнику ложные сведения о том, погибший пришел к нему в квартиру уже с ножевыми ранениями.

Однако держаться до конца не смог и под тяжестью доказательств, признался в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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