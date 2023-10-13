В Барнауле маленький ребенок один закрылся в квартире. Пришлось вызывать спасателей

Ребенок закрылся изнутри, но ключей у родителей не оказалось. Сама открыть дверь маленькая девочка не смогла.
Вызвали спасателей.
Замок вскрыли. Девочка осталась невредима.
Ранее пожарные спасли кота от отравления угарным газом в Сибири.
Родители вышли из квартиры и оставили ребенка одного. Обратно попасть уже не смогли.
Ребенок закрылся изнутри, но ключей у родителей не оказалось. Сама открыть дверь маленькая девочка не смогла.
Вызвали спасателей.
Замок вскрыли. Девочка осталась невредима.
Ранее пожарные спасли кота от отравления угарным газом в Сибири.
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