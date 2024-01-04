В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

Еще до погони поврежденный автомобиль "Хендэ Солярис" привлек внимание полицейских на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.
После водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, а затем, как ни в чем не бывало, поехал дальше.
Сотрудники Госавтоинспекции последовали за ним и потребовали остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования.
Его остановили на ул. Димитрова в районе дома №73. За рулем оказался пьяный 64-летний мужчина.
На него составили протокол об административном нарушении. Автомобиль отогнали на спецстоянкку.
Ранее стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом.
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