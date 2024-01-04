В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

Пьяного 64-летнего водителя задержали после того, как он попытался убежать от экипажа ДПС на разбитой иномарке.

Еще до погони поврежденный автомобиль "Хендэ Солярис" привлек внимание полицейских на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического.

После водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, а затем, как ни в чем не бывало, поехал дальше.

Сотрудники Госавтоинспекции последовали за ним и потребовали остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования.

Его остановили на ул. Димитрова в районе дома №73. За рулем оказался пьяный 64-летний мужчина.

На него составили протокол об административном нарушении. Автомобиль отогнали на спецстоянкку.

Ранее стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом.

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