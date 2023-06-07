В Барнауле из выхлопной трубы автобуса вырвалось пламя

Автобус маршрута №109 при подъеме в гору к поселку Южный начал извергать пламя.
Водителю пришлось остановиться и остужать транспорт.
Ранее междугородний автобус с 52 пассажирами застрял ночью на алтайской трассе.
В Барнауле 7 июня заметили автобус, у которого из выхлопной трубы вырывался огонь. Видео опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул».
Автобус маршрута №109 при подъеме в гору к поселку Южный начал извергать пламя.
Водителю пришлось остановиться и остужать транспорт.
Ранее междугородний автобус с 52 пассажирами застрял ночью на алтайской трассе.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter