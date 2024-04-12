В Барнауле хозяин квартиры забил насмерть не платившего за жилье арендатора

В Барнауле вынесли приговор 37-летнему мужчине, который избил до смерти своего квартиранта, сообщает региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что в марте 2023 года обвиняемый познакомился с 68-летним мужчиной на улице. Пенсионеру было негде жить и он пустил его к себе.

Мужчины часто выпивали вместе, но квартирант исправно платил хозяину жилья.

Спустя некоторое время пострадавший потерял паспорт и перестал получать пенсию. Восстанавливать документ он не спешил, поэтому платежи за место в квартире тоже прекратились.

В декабре приятели поссорились, в ходе конфликта владелец квартиры избил жильца до смерти. На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшим смерть.

Суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Сибири водитель автомобиля выбросил из салона двух женщин и сбил мужчину.

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