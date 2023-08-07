В Барнауле фанат спрыгнул со сцены в толпу, но приземлился на бетон

Инцидент произошел в Барнауле 6 августа в клубе "Опера" во время концерта памяти лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева.
Фанат пробрался на сцену и прыгнул в толпу уже под конец концерта. Барнаульцы такого не ожидали и разбежались. Мужчина приземлился прямо на бетонный пол. В это время выступала группа "Борода Бабая".
Фанат с трудом поднялся и пошел к выходу, держась за лицо. Очевидцы сообщили, что у него шла кровь.
Неравнодушные посетители и охранники среагировали и подбежали к пострадавшему, его увели из зала.
Музыканты "Бороды Бабая" остановили выступление и обратились к собравшимся. Зрителей призвали не выбегать на сцену и не прыгать в толпу. А уж если такое и случилось, то зрителям не нужно разбегаться.
После происшествия концерт продолжился.