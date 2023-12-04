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Происшествия

В Барнауле автомобиль попал в глубокую яму на Комсомольском проспекте

ДТП произошло вечером 3 декабря. Автомобиль ехал по проспекту, но внезапно угодил в яму одним колесом. Машину развернуло в воздухе.

Дыра на Комсомольском проспекте.
Дыра на Комсомольском проспекте.
Barnaul 22

Видео ДТП опубликовали в сообществе Barnaul 22. О пострадавших неизвестно.

Сразу после этого дорожные службы приехали заделывать дыру. Перекрыто движение транспорта по двум полосам по четной стороне проспекта Комсомольского.

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