В Барнауле автомобиль попал в глубокую яму на Комсомольском проспекте

Видео ДТП опубликовали в сообществе Barnaul 22. О пострадавших неизвестно.
Сразу после этого дорожные службы приехали заделывать дыру. Перекрыто движение транспорта по двум полосам по четной стороне проспекта Комсомольского.
ДТП произошло вечером 3 декабря. Автомобиль ехал по проспекту, но внезапно угодил в яму одним колесом. Машину развернуло в воздухе.
Видео ДТП опубликовали в сообществе Barnaul 22. О пострадавших неизвестно.
Сразу после этого дорожные службы приехали заделывать дыру. Перекрыто движение транспорта по двум полосам по четной стороне проспекта Комсомольского.
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