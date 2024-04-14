В результате нападения погибли шесть человек.
Преступник действовал в одиночку. Мотивы преступления неизвестны.
Некоторые австралийские СМИ опубликовали кадры с места происшествия. На них мужчина с металлической стойкой для ограждений в руках блокирует проход преступнику. Как утверждалось, он кричал нападавшему по-русски: "Не подходи!"
Однако посольство России в Австралии личность мужчины установить не может.
Дополнительная информация может появиться по итогам расследования.
Ранее россиянин ранил ножом двух полицейских.
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