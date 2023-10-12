В Анапе во время урока в школе начался пожар

По данным "SHOT", все произошло в школе №2 во время урока русского языка. Замкнуло проводку.
Девятиклассников эвакуировали, а учительнице удалось оперативно потушить огонь.
Никто не пострадал.
Во время урока в школе произошло короткое замыкание, от которого начался пожар.
По данным "SHOT", все произошло в школе №2 во время урока русского языка. Замкнуло проводку.
Девятиклассников эвакуировали, а учительнице удалось оперативно потушить огонь.
Никто не пострадал.
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