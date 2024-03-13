16 марта
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Происшествия

В алтайской колонии обеспокоены состоянием выгребной ямы

Выгребную яму не могут очистить уже 10 лет, сообщает Mash Siberia.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Проблему в ИК № 1 в Майме нашли давно, выгребная яма регулярно переполнялась и заполняла все вокруг нечистотами с соответствующим запахом.

В 2013 руководство поругали и поручили проблему решить, но, когда сроки подошли в УФСИН заявили, что денег на грязную работу нет. Тогда суды дали время до 2023-го.

Спустя 10 лет жижа из выгребной ямы не вышла, как и многие сидельцы. Оштрафовали начальство, вновь заявили в суд, но руководитель колонии Алексей Московкин повторил, что ждет денег от московского начальства.

Также Московкин отметил, что проект рекультивации имеется, как и желание исправить проблему. Суд послушал руководителя колонии и простил его.

Ранее сообщалось, что в алтайской колонии мужчина, недовольный условиями содержания, зашил себе рот.

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