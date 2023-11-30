1 декабря
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Происшествия

Неизвестные ходят по подъездам Бийска и дергают за дверные ручки

Бийчане предупреждают о неизвестных, которые проверяют открытые двери в подъездах, сообщает "Инцидент Бийск".

Дверь.
Дверь.
unsplash.com

Известно, что злоумышленники ходят по подъездам и дергают за дверные ручки в надежде, что квартира не заперта.

Один из инцидентов произошел накануне в одной из новостроек. Нарушителя не поймали но, убегая, он поругался со всеми, кто его заметил.

Подобные ситуации были уже в трех районах города.

Ранее жителей Бийска просили не открывать двери незнакомцам. Неизвестные ходили по квартирам и предлагали что-то купить, либо бесплатно посетить мероприятие.

Но в рекламных целях злоумышленники просили заплатить только налог. При ответах на вопросы жильцов и упоминании полиции становились агрессивными.

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