В Алтайском крае трое мужчин украли железнодорожные детали

Как сообщает "Катунь 24", похитителями оказались трое бывших работников железнодорожного предприятия Заринского района.
С помощью трактора, им удалось украсть более трех тонн деталей, которые складировались вдоль железнодорожного полотна.
Украденное преступники решили сдать в пункт приема металлолома. Сотрудникам правоохранительных органов в последствие удалось изъять имущество.
В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее в Алтайском крае работников станции судили за хищение 23 тонн дизельного топлива.