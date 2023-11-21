22 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае третьи сутки мужчина сидит без воды, света и тепла

В Первомайском районе селе Фирсово мужчина уже третьи сутки сидит без коммуникаций, сообщает участница сообщества «Барнаул 22».

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Женщина отмечает, что дом уже остыл.

По ее словам, мужчина обзвонил все органы и даже подал обращение в приемную Томенко, но ему не могут помочь.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на жару в автобусах.

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