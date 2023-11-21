В Алтайском крае третьи сутки мужчина сидит без воды, света и тепла

Женщина отмечает, что дом уже остыл.
По ее словам, мужчина обзвонил все органы и даже подал обращение в приемную Томенко, но ему не могут помочь.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на жару в автобусах.
В Первомайском районе селе Фирсово мужчина уже третьи сутки сидит без коммуникаций, сообщает участница сообщества «Барнаул 22».
Женщина отмечает, что дом уже остыл.
По ее словам, мужчина обзвонил все органы и даже подал обращение в приемную Томенко, но ему не могут помочь.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на жару в автобусах.
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