В Алтайском крае третьи сутки мужчина сидит без воды, света и тепла

В Первомайском районе селе Фирсово мужчина уже третьи сутки сидит без коммуникаций, сообщает участница сообщества «Барнаул 22».

Женщина отмечает, что дом уже остыл.

По ее словам, мужчина обзвонил все органы и даже подал обращение в приемную Томенко, но ему не могут помочь.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на жару в автобусах.