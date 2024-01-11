В Алтайском крае сбили ребенка на пешеходном переходе

Ребенок получил травмы разной степени тяжести. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что полуголую школьницу в сугробе нашел россиянин.
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Сегодня, 11 января, в Рубцовске водитель Renault сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Ребенок получил травмы разной степени тяжести. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что полуголую школьницу в сугробе нашел россиянин.
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