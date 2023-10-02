В Алтайском крае работников станции судят за хищение 23 тонн дизельного топлива

По предварительной информации, известно, что работники железнодорожного предприятия в Алтайском крае сливали дизель и продавали его, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Пятеро жителей Алтайского края слили 23 тонны дизеля. Происшествие произошло на станции Кулунда.

У парней был план. Одни из участников создавали излишки дизельного топлива путем недолива в топливные баки локомотивов. После этого сливали все в свои емкости.

Другие находили их и увозили топливо на продажу.

Общая украденная сумма составила более одного млн рублей.

Обвиняемым грозит срок до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок за изготовление и сбыт наркотиков грозит рубцовчанину.