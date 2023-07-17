19 июля
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Происшествия

В Алтайском крае пьяный водитель устроил жесткое ДТП и сбежал

ДТП произошло на пятом километре дороги к поселку Сорокино поздно вечером 16 июля, сообщает "Бийский рабочий".

Водитель устроил ДТП и сбежал.
Водитель устроил ДТП и сбежал.
t.me/drom_22_biysk

Как сообщают очевидцы, водитель устроившей аварию "Лады" был пьян и не справился с управлением, врезавшись в "Тойоту".

В отечественном автомобиле, помимо виновника, было еще три пассажира.

После ДТП вся компания сбежала с места происшествия, скрывшись в лесу.

На месте работали полиция и бригада реанимации. О состоянии находившихся в "Тойоте" людей информации нет.

Правоохранители устанавливают личность водителя "Лады".

Ранее внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск.

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