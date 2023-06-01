В Алтайском крае пропала 17-летняя девушка в салатовых штанах

Наталья Чащихина пропала 24 мая в селе Тогул Тогульского района.
Отличительные приметы: рост 155, худощавое телосложение, каштановые волосы и черные глаза.
В день исчезновения девушка была одета в сине-белую рубашку с капюшоном в крупную клетку, салатовые штаны и белые кроссовки.
Пропал человек
Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Волонтеры просят сообщать известную информацию о пропавшем по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
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