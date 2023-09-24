В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

У очевидцев разные версии обстоятельств ДТП.

По одной из них, погибшего сбил КамАЗ. По другой — легковой автомобиль.

Также сообщают, что пострадавший был пьян.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил подростка на Алтае.