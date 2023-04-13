В Алтайском крае произошел крупный лесной пожар

На место трансграничного лесного пожара выехали пожарные службы и МЧС. Работы по тушению ведут на территории Николаевского и Бастанского участковых лесничеств.
«На данный момент в связи с неблагоприятными погодными условиями в тушении пожара задействованы 82 пожарных и 42 единицы техники», — отметили в министерстве.
Работники спецслужб задействовали четыре автоцистерны, 27 пожарных автомобилей, 8 тракторов, малый лесопожарный комплекс, легковой автомобиль «УАЗ» и вертолет Robinson.
Тушение лесного пожара находится на личном контроле у губернатора Алтайского края.
Ранее мы опубликовали прогноз лесных пожаров в Сибири и на Алтае на 2023 год.