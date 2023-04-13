В Алтайском крае произошел крупный лесной пожар

13 апреля в 13:30 дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества заметил выброс дыма со стороны Казахстана, сообщили в региональном минприроды.

На место трансграничного лесного пожара выехали пожарные службы и МЧС. Работы по тушению ведут на территории Николаевского и Бастанского участковых лесничеств.

«На данный момент в связи с неблагоприятными погодными условиями в тушении пожара задействованы 82 пожарных и 42 единицы техники», — отметили в министерстве.

Работники спецслужб задействовали четыре автоцистерны, 27 пожарных автомобилей, 8 тракторов, малый лесопожарный комплекс, легковой автомобиль «УАЗ» и вертолет Robinson.

Лесной пожар. Минприроды Алтайского края

Тушение лесного пожара находится на личном контроле у губернатора Алтайского края.

Ранее мы опубликовали прогноз лесных пожаров в Сибири и на Алтае на 2023 год.