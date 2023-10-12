В Алтайском крае полицейские спасли рыбака, которого унесло течением реки

В полицию о случившемся около полуночи сообщила его жена. Самостоятельно мужчина выбраться уже не мог, он замерз и обессилел.

Сотрудники правоохранительных органов связались с пострадавшим по телефону и выяснили, где он находится.

После нескольких часов поисков на воде двое полицейских добрались до мужчины пешком по берегу.

Гражданин смог самостоятельно выбраться из лодки на берег и попытался развести костер.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Алтае спасли заблудившегося в тумане мужчину.