11 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае погибла девочка во время катания на ватрушке

В селе Шелаболиха Алтайского края погибла девочка. Ее привезли в больницу, но спасти не удалось.

Надувные "ватрушки".
Надувные "ватрушки".
vk.com/act54

Как сообщает "Инцидент Барнаул" девочка каталась на ватрушке с горы и из-за большой скорости врезалась в бетонную плиту.

В больнице ребенка спасти не удалось.

Ранее в Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету.

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