В Алтайском крае погибла девочка во время катания на ватрушке

Как сообщает "Инцидент Барнаул" девочка каталась на ватрушке с горы и из-за большой скорости врезалась в бетонную плиту.
В больнице ребенка спасти не удалось.
Ранее в Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету.
В селе Шелаболиха Алтайского края погибла девочка. Ее привезли в больницу, но спасти не удалось.
Как сообщает "Инцидент Барнаул" девочка каталась на ватрушке с горы и из-за большой скорости врезалась в бетонную плиту.
В больнице ребенка спасти не удалось.
Ранее в Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету.
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