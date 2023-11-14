В Алтайском крае отцы устроили драку на парковке детского сада

Житель Алтайского района отводил дочку в садик, но неожиданно остался с сотрясением мозга, передает краевое управление юстиции .

Мужчина привез дочь в детский сад, но пройти ко входной двери не смог.

Прямо около входа припарковался автомобиль, который препятствовал проходу с ребенком.

Отец подошел к водителю, чтобы попросить отъехать. Однако тот был настроен агрессивно, повалил мужчину и избил его до сотрясения мозга.

Известно, что ранее автомобилист часто оставлял машину и угрожал ножом на просьбы перепарковаться.

Его приговорили к обязательным работам на 180 часов и взыскали 10 тыс. рублей за моральный вред потерпевшему.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в торговом центре россиянин упал между эскалаторами.