16 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае отцы устроили драку на парковке детского сада

Житель Алтайского района отводил дочку в садик, но неожиданно остался с сотрясением мозга, передает краевое управление юстиции.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Мужчина привез дочь в детский сад, но пройти ко входной двери не смог.

Прямо около входа припарковался автомобиль, который препятствовал проходу с ребенком.

Отец подошел к водителю, чтобы попросить отъехать. Однако тот был настроен агрессивно, повалил мужчину и избил его до сотрясения мозга.

Известно, что ранее автомобилист часто оставлял машину и угрожал ножом на просьбы перепарковаться.

Его приговорили к обязательным работам на 180 часов и взыскали 10 тыс. рублей за моральный вред потерпевшему.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в торговом центре россиянин упал между эскалаторами.

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