В Алтайском крае наркоманы избили полицейского гаечным ключом

Трое наркоманов избили полицейского гаечным ключом, когда тот нашел у них пакет с веществом, сообщает Mash Siberia.

В лесу сотрудник правоохранительных органов нашел автомобиль, недалеко от которого нарушители собирали коноплю. В салоне он увидел пакет с наркотиками. Преступники заметили его: двое удерживали силой, а третий вытряхивал 2,6 кг конопли на землю.

Злоумышленники избили полицейского гаечным ключом, оставили на земле и скрылись.

Когда пострадавший пришел в сознание, он вызвал наряд, и спустя время автомобиль нарушителей нашли без регистрационных номеров.

В качестве меры наказания для обвиняемых суд определил тюремный срок и денежную компенсацию.

Ранее на Алтае мужчина подкинул коллеге наркотики, чтобы отомстить.