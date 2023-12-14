В Алтайском крае на ферме произошел пожар. Внутри были животные

Возгорание ликвидировали пять пожарных расчетов.
Из горящей постройки вывели 35 животных. Никто из них не пострадал.
Ранее лошади погибли при пожаре в московской конюшне. Выбраться удалось лишь четырем животным.
В Бийском районе пожар охватил 250 квадратных метров постройки. Внутри находились коровы и лошади, сообщает ГУ МЧС по региону.
Возгорание ликвидировали пять пожарных расчетов.
Из горящей постройки вывели 35 животных. Никто из них не пострадал.
Ранее лошади погибли при пожаре в московской конюшне. Выбраться удалось лишь четырем животным.
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