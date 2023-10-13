14 октября
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Происшествия

В Алтайском крае многодетный отец угрожал убийством жене, которая не может забеременеть

61-летний отец 9 детей угрожал своей 40-летней супруге убийством или причинением вреда здоровью, сообщает "Банфакс".

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Причинами стали лишний вес женщины и ее невозможность забеременеть.

В ходе очередного конфликта мужчина нанес ей не менее шести ножевых ударов в область головы и не менее пяти ударов по другим частям тела.

На него завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Но вскоре потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении супруга.

Судебное разбирательство прекратили, приговор вступил в законную силу.

Ранее девочка, которую изрезали канцелярским ножом, рассказала о нападении.

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