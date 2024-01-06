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Происшествия

В Алтайском крае грабители украли цифровую приставку

В Камне-на-Оби неизвестные украли цифровую приставку из дома 60-летней женщины. Об сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенников надо остановить.
Мошенников надо остановить.
unsplash.com

Отмечается, что сама женщина живет в Новосибирске, а на январских праздниках приехала в дом. Замок оказался поврежден.

На данный момент в доме пенсионерки живет брат. Однако он отсутствовал.

Полиция нашла грабителя — им оказался 31-летний местный житель. Ранее он уже приходил в гости к брату пострадавшей. Накануне Нового года мужчина также хотел зайти в гости, но увидел на двери замок.

Недолго думая, он проник в дом и украл цифровую приставку.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что барнаулец пострадал на Нагорном парке.

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