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Происшествия

В Алтайском крае два рыбака провалились под лед

В Алтайском крае на Гилевском водохранилище 29 декабря два рыбака провалились под лед на автомобилях. К счастью, обошлось без жертв.

Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Лия Светоляр, Алтайский биосферный заповедник

"Инцидент Рубцовск" сообщает, что автомобилистам помогли достать их машины из воды другие мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае открыли четвертую ледовую переправу.

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