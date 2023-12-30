В Алтайском крае два рыбака провалились под лед

"Инцидент Рубцовск" сообщает, что автомобилистам помогли достать их машины из воды другие мужчины.
Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае открыли четвертую ледовую переправу.
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В Алтайском крае на Гилевском водохранилище 29 декабря два рыбака провалились под лед на автомобилях. К счастью, обошлось без жертв.
"Инцидент Рубцовск" сообщает, что автомобилистам помогли достать их машины из воды другие мужчины.
Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае открыли четвертую ледовую переправу.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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