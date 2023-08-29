30 августа
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Происшествия

В Алтайском крае будут судить подростка, который до смерти избил мужчину

Следственный комитет завершил расследование в отношении 17-летнего жителя Зонального района, обвиняемого в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает СК по краю.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

По данным следствия, 3 мая 2023 в ходе распития спиртных напитков у обвиняемого и его знакомого случился конфликт из-за оскорблений в адрес матери подростка.

Парень начал избивать мужчину руками и ногами, после чего он начал наносить удары металлическим предметом.

От множественных телесных повреждений 53-летний потерпевший скончался на месте.

После с целью скрыть следы убийства подросток вместе с 43-летним знакомым закопали тело на участке. Но спустя несколько дней тело было обнаружено.

17-летний житель Зонального района дал признательные показания.

Ранее житель Алтайского края поджег собутыльника вместо печки.

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