В Алтайском крае будут судить подростка, который до смерти избил мужчину

По данным следствия, 3 мая 2023 в ходе распития спиртных напитков у обвиняемого и его знакомого случился конфликт из-за оскорблений в адрес матери подростка.
Парень начал избивать мужчину руками и ногами, после чего он начал наносить удары металлическим предметом.
От множественных телесных повреждений 53-летний потерпевший скончался на месте.
После с целью скрыть следы убийства подросток вместе с 43-летним знакомым закопали тело на участке. Но спустя несколько дней тело было обнаружено.
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