19 декабря
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Происшествия

В Алтайском крае беспощадно вырубают деревья

В селе Черемное Павловского района вырубают лес для добычи песка. Об этом сообщает Barnaul 22.

Дрова. Пиломатериал.
Дрова. Пиломатериал.
открытые источники (CC0)

Местные жители в недоумении и задаются вопросом: законно ли это.

При этом лес вырубают, чтобы добыть песок.

Ранее сообщалось, что экс-депутату АКЗС Николаю Бушкову предъявили обвинение за незаконную рубку на 103 млн рублей.

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