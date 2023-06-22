В алтайском городе завязалась драка из-за собаки

Проходящий мимо мужчина сделал замечание нетрезвой компании, которая позволяла собаке купаться в фонтане.
Завязался рукопашный бой.
Пострадавший от пьяной компании ушел, а собака продолжила плескаться.
Обстоятельства инцидента выясняются.
В общественном месте 17 июня Камня-на-Оби произошла драка из-за собаки, которая купалась в фонтане, передают "Каменские новости".
Проходящий мимо мужчина сделал замечание нетрезвой компании, которая позволяла собаке купаться в фонтане.
Завязался рукопашный бой.
Пострадавший от пьяной компании ушел, а собака продолжила плескаться.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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