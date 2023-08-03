4 августа
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Происшествия

Увеличилось число жертв авиакатастрофы вертолета на Алтае

Вторая женщина из трех пострадавших, эвакуированных из Республики Алтай в Алтайский край (Барнаул) после крушения вертолета Ми-8, умерла в больнице, сообщает "Интерфакс".

Крушение вертолета в Республике Алтай.
Крушение вертолета в Республике Алтай.
Mash

Это случилось накануне. Пострадавшей было 63 года.

Эвакуированный мужчина находится в стабильном состоянии в Центре термических поражений.

Что произошло

У села Тюнгур произошла авиакатастрофа 27 июля - вертолет Ми-8 (на борту находилось 16 человек) — зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось перед посадкой.

Четыре пассажира погибли. Это Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников.

Госпитализация не потребовалась одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы. Однако позже вертолетом санавиации троих доставили в Центр термических поражений в Барнауле.

Борт выполнял коммерческий рейс к горе Белуха.

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