"Ушел поиграть и не вернулся". Второй день ищут четырехлетнего мальчика в Республике Тыва

В Республике Тыва пропал четырехлетний мальчик, спасатели ищут его второй день. Об этом сообщает ТАСС .

Стало известно, что мальчик пропал вечером 25 июля в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Ребенок вышел из дома играть на улицу и не вернулся.

На первичные поиски отправились полиция и местная администрация села, однако мальчика так и не нашли.

На данный момент в поисках задействованы 20 спасателей, пожарные местного гарнизона, а также беспилотники. Дополнительно 26 специалистов аэромобильной группы готовятся выехать на поиски.

Ранее супруги и их внук пропали на реке Лена - их ищут уже шесть дней.