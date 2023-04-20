21 апреля
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Происшествия

Уничтожат погибшую на озере форель, в которой завелись паразиты

Работники госветслужбы намерены выехать в район рыбоводного хозяйства на озере Алла-Аккаярви в Заполярье, пишет severpost.ru.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Там обнаружили выбросы мертвой форели. Рыба оказалась больна паразитарным заболеванием — эксперты диагностировали триенофороз лососевых. В водоеме много щуки, рыба может заразиться.

Заболевание не опасно для человека. Но форель, зараженная паразитами, растет медленно или вообще не растет. Лечению это заболевание не поддается.

Специалисты решат вопрос сбора и уничтожения погибшей рыбы.

Ранее опубликовали видео, как волны выбрасывают на российский берег косяки мойвы. Местные жители называют ее уек. В опубликованном ролике видно, как к побережью подошел плотный косяк мойвы, часть которой волной выбрасывает на сушу.

Между тем в российских магазинах вместо лосося стали продавать крашеную селедку. Причем крашеную сельдь кладут на прилавки рядом с форелью, горбушей.

Это так называемая маркетинговая уловка. Однако на нее многие попадаются. А уже дома, внимательно разглядев «семейство лососевых», расстраиваются, что так попались на удочку.

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