18 октября
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Происшествия

Жители Черногорска неделю провели в палатках, чтобы администрация города откликнулась

В Республике Хакасия жители аварийного дома неделю прожили в палатках, ожидая ответа администрации.

Палатка, ночь, туризм.
Палатка, ночь, туризм.
Открытые источники в Интернете.

Как сообщает Mash Siberia, горожане, проживающие в разваливающихся домах по ул. Дзержинского и Максима Горького шесть дней ночевали во дворе, но из-за заморозков палаточный лагерь пришлось прикрыть.

Власти ответили протестующим, предложили им муниципальное жилье, однако не у всех есть желание и средства делать там ремонт. Горожанам не нравятся и сложности с получением компенсации в размере 12 тыс. рублей за аренду квартиры.

Своим "протестом" людям удалось добиться и более серьезных шагов от чиновников. Им выделили специалиста, который будет искать жилье и помогать с заключением договоров.

Администрация провела телемост с федеральным экспертом Светланой Калининой. Осведомить решили также и главу Хакасии, чтобы у жильцов не возникло проблем с оформлением.

Но глава города все еще стоит на своем, из домов всем необходимо съехать до 1 ноября, именно тогда в аварийной постройке будет отключены отопление, свет и вода.

Ранее мы сообщали о начале палаточного сезона Черногорцев.

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