СМИ: украинская разведка взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Крыму (обновлено)

СМИ сообщают, что военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на складе боеприпасов в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал глава украинской разведки Буданов. Он сообщил, что пожар на полигоне в Крыму произошел вследствие операции разведки и ВСУ.

Обновлено в 15:52.

В свою очередь официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов опровергает данную информацию, сообщает ТАСС.

Соответствующий комментарий ранее опубликовало издание "РБК-Украина", на данный момент оно его удалило. Выяснилось, что комментарий был взят из фейкового Telegram-канала.

Напоминаем, что пожар произошел на военном полигоне в Кировском районе на востоке Крыма 19 июля.

Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида" с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется в объезд по старой керченской дороге - через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Аксенов также заявил, что планируется временная эвакуация жителей из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе. Это четыре населенных пунктов, в которых проживает 2 тыс. человек.