29 июня
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Происшествия

Ударом трубы обезвредили бешеного волка, который напал на россиянина

Бешеный волк напал на мужчину и вцепился ему в лицо.

Волк.
Волк.
открытые источники в интернете

ЧП произошло в Челябинской области, пишет KP.RU.

Мужчина находился в сарае возле дома, услышал во дворе лай собак и решил выйти на улицу, где увидел хищника. Похожая собака была у знакомых. Мужчина подумал, что это они приехали. Вышел за ворота и понял, что это волк. Зверь прыгнул и вцепился ему в лицо.

Россиянин пытался разжать челюсти волка, но ему это не удалось. Крики о помощи услышал его внук, который позвал взрослых. Родственник пострадавшего обезвредил волка, ударив его трубой, указывает Lenta.ru. Пострадавшего доставили в больницу, а волка — на экспертизу. Специалисты выяснили — животное бешеное.

Ранее волк покусал двух сотрудников «дочки» Роснефти. Сначала волк укусил бурильщика дочерней компании "Роснефти" за руку, потом машиниста этой же фирмы в живот.

Зверя ликвидировали.

Ранее во время марафона бегун столкнулся со степным волком. Зверь спрятался в кустах.

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