Появились подробности нападения подростка на сотрудников школы в Ростовской области

По информации Mash, 15-летний мальчик Гриша приехал в школу к 8:00, хотя первый урок начинался только через 50 минут.
На входе он вытащил нож и начал угрожать вахтерше. Та попыталась нажать экстренную кнопку, но не получилось - подросток порезал ей руки. Именно в этот момент математик и успел закрыть дверь, а потом - обезвредить нападавшего. Подросток пытался сбежать, но не удалось.
Во время ЧП классные руководители сказали детям оставаться дома.
После происшествия уроки в школе отменили. Среди пострадавших - дедушка, которые привел первоклассницу на уроки, учительница английского и вахтерша. Все они пытались остановить Гришу. Математика не ранили.