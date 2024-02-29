29 февраля
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Происшествия

Участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение

Авиакомпания «Победа» высадила из самолета участника СВО. По словам стюардесс, он курил в туалете, сообщает "Катунь 24".

Самолет авиакомпании "Победа".
Самолет авиакомпании "Победа".
airaltay.ru

Рейс «Москва-Барнаул» задержали на полтора часа. Как рассказали стюардессы, в туалете кто-то покурил перед полетом. При этом не сработала сигнализация, а бычка они не нашли. Подозрения пали на мужчину, от которого сильно пахло табаком.

Оказалось, подозреваемый - уроженец Алтайского края, участник СВО. Он летел из Москвы домой в Новичиху.

Как пояснил командир корабля, на борту действует нулевая толерантность к курению, а решения он может принимать даже несмотря на факт отсутствия срабатывания сигнализации, на основании сообщения от бортпроводника.

Мужчину высадили из самолета. На борту работали сотрудники полиции.

Ранее экс-депутат из Алтайского края устроил дебош в самолете. Ему не хватило ремня.

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