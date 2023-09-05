6 сентября
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Происшествия

Участник драки на старом базаре получил условный срок

Зачинщик драки на Старом базаре Дмитрий Лопатин получил два года условно по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия.

Суд
Суд
СС0

Приговор Дмитрию был вынесен 5 сентября в Центральном районном суде Барнаула. От денежный взысканий его освободил суд. Дмитрию Лопатину нужно будет раз в месяц ходить в участок и отмечаться.

Обвинение запрашивало для Дмитрия более суровое наказание, а именно два с половиной года колонии-поселения.

Также обвинение учитывало и смягчающие обстоятельства: Дмитрий частично признал вину и у него есть проблемы со здоровьем, сообщает "Амител".

Ранее в Барнауле мужчина устроил стрельбу во дворе дома.

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