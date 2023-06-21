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Происшествия

Убийцу учительницы из Алтайского края отправили в колонию на 19 лет

Приговор по делу об убийстве 65-летней учительницы в Новоалтайске вступил в законную силу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Происшествие случилось 1 июня 2021 года. Безработный 22-летний молодой человек пришел домой к бывшей учительнице, заранее вооружившись ножом и надев перчатки.

Злоумышленник ударил женщину ножом не менее 44 раз в разные части тела. Учительница скончалась на месте.

После преступник проник в дом, обыскал его и забрал имущество погибшей на сумму около 15 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на полтора года.

Сторона защиты пыталась оспорить приговор, но суд не изменил наказания.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что отец осужденного пытался помочь сыну уйти от ответственности и хотел воздействовать на одного из присяжных, который оказался его знакомым.

Успеха мужчина не достиг, однако за это его тоже привлекли к уголовной ответственности. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее алтайского экс-чиновника обвинили в убийстве девушки 30-летней давности.

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