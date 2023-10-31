Убивали спящими в кроватях. Что известно об убийстве семьи из Волновахи

В городе Волноваха (ДНР) двое военных расстреляли семью из девяти человек. Подробнее об этом происшествии, его жертвах и обвиняемых, расскажет altapress.ru .

Что предшествовало убийству

Соседи говорят, что накануне глава семейства поскандалил с военнослужащими. А через некоторое время к дому на мотоциклах приехали военнослужащие ВС РФ.

Как произошел расстрел

По воссозданной картине расправы, спящих людей убивали два человека со специальной военной подготовкой и технологичным снаряжением.

Членов семьи, включая маленьких детей, убили спящими, ночью.

Стрельбу вели из автоматического оружия с глушителями.

Криминалисты делают вывод, что стрелки были экипированы тепловизорами: все девять тел изрешечены, большинство попаданий были в головы.

Семья убитых

В семье было девять человек, из которых двое - маленькие дети. Перед тем, как произошло убийство, они отмечали День рождения.

Преступники

По подозрению в убийстве задержаны двое военнослужащих. В ДНР они прибыли с Дальнего Востока, чтобы проходить службу по контракту.

Сейчас с ними проводят следственные и процессуальные действия.