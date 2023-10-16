Убита пропавшая 31-летняя женщина в Барнауле

Сначала женщина числилась пропавшей, ее поиски начались 9 сентября. Как оказалось, ее убил муж подруги.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", Боршнякова Татьяна ушла из дома, расположенного в р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, д.17. Ее искали вплоть до середины октября, нашли уже убитой.

В убийстве Боршняковой обвиняется муж ее подруги. С ним у погибшей завязался роман, в начале сентября обвиняемый пригласил любовницу в гости. В ходе встречи, мужчина задушил Боршнякову, ее тело он вывез и сокрыл на участке местности, прикрыв ветками и сухой травой.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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