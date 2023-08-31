1 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Убит экс-депутат Народного Собрания

В Подмосковье был убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана. Об это сообщает MK.RU.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Трагедия произошла вечером 26 августа в доме известного кинопродюсера и ресторатора Гранта Палагаева. Пострадавший сказал, что в него выстрелил незнакомый гость во время вечеринки.

Гранат Палагаев был ранен в руку, на время потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел рядом тело мужчины с огнестрельным ранением.

Тогда органы внутренних дел возбудили уголовное дело по факту убийста.

Позже удалось установить личность погибшего - Ахмед Гамзаев ранее был членом парламента Дагестана, после начал числиться в «Справедливой России».

Ранее в Краснодарском крае жена узнала об измене мужа и заказала убийство любовницы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость