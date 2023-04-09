У водонапорной башни нашли тела двух мертвых младенцев

В поселке Юдино (Татарстан) местный житель обнаружил коробку с телами мертвых младенцев, сообщает Telegram -канал Mash Iptash.

Тела младенцев находились в пластиковом контейнере и были завернуты в пеленку. Оба имеют признаки недоношенности, указывает Газета.Ru.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири.

Мать нашли и задержали. Оказалось, 34-летняя женщина имеет статус многодетной и уже воспитывает троих детей.

Она родила у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Тогда мать положила тело малышки в холодильник, чтобы избавиться от него позже.

Потом женщина положила младенца в пакет и попросила сына выбросить в мусор.