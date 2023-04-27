Тряслись здания: жители питерских пригородов сообщили о мощном взрыве

Жители Пушкина и Павловска рассказали о громком звуке взрыва, некоторые сообщили о трясущихся зданиях, пишет « Фонтанка ».

В конно-спортивном клубе Павловска пробило крышу после звука взрыва. Лошади не пострадали. Животные сильно напуганы, но никаких травм не получили.

Появилась версия, что ЧП случилось на военном аэродроме.

В Росгвардии рассказали, что полицейские ищут место взрыва, указывает Газета.Ru.

Пока официального сообщения о причине взрыва не сообщалось.

Накануне рыбак подорвался на гранате в Сибири. На место выезжали экстренные службы. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия утром находились саперы.

Ранее в Рубцовске парень подорвался на гранате, которую «нашел у магазина». Рубцовчанин заявил полицейским, что нашел боеприпас на улице.