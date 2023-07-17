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Происшествия

Труп мужчины заметили на улице в Бийске

Очевидцы заметили напротив бара "Айсберг" обведенное мелом тело мужчины утром 17 июля, сообщает "Бийский рабочий".

Труп мужчины.
Труп мужчины.
Бийск22

Труп был прикрыт белой тканью. Свидетелями страшной картины стали пассажиры проходящих мимо трамваев и прохожие в районе "Приобья".

Как выяснилось, между 29-летним погибшим и 22-летним молодым человеком ночью произошел конфликт.

В какой-то момент завязалась драка, и парень несколько раз ударил 29-летнего бийчанина по голове. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Известно, что преступник уже был ранее судим. Его задержали.

Ранее в Барнауле на заросшем участке также обнаружили труп мужчины.

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